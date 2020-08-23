因應社會少子化與高齡化發展趨勢，健康經營與其產業日益重要，中華大健康服務促進協會選在金門823砲戰62週年紀念日這天，在台北市格萊天漾大飯店14樓萬大廳舉行成立大會。榮譽理事長武漢台資企業協會楊文賢執行會長及在大陸的會員們透過視訊與台北會員同步參與。

籌備會主任也是輔當選協會理事長的呂庭華指出，「中華大健康服務促進協會」之成立是根據時代發展、社會需求、疾病譜的改變以及追求人類健康所提出的一種全方位「大健康」的理念。會員來自產官學，且各有專長，未來協會發展將結合會員來自的領域與其背後的資源共同研發、運作與成長，服務項目包括會展、論壇、證照培訓、照服派遣、自然療癒、升技醫美、樂齡學習、國際交流、產業對接與公益等十大面向。

呂理事長表示協會初期將加強產學合作，例如，與台大實驗林合作森林療育體驗、台大生農學院之園藝療育及食農教育、佛光大學樂活產業學院及元培醫事科大之有關健康產學合作。期盼結合各方力量及服務熱誠，共同配合及協助政府，一起推動全民大健康方方面面的生活服務。

熱心公益的楊文賢榮譽會長，透過視訊致詞時向會員們分享協會取名中華大健康的特殊意義，原因是期許這個協會未來能將產業發展與其創能擴及兩岸及華人世界，嘉惠更多民眾。

健康是不分年齡所關注的議題，21世紀更是人類追求健康的世紀，社會由發展經濟到關心自己的健康，深刻認知健康是人生最寶貴的財富，沒有健康的身心一切都是虛幻泡影，這個全方位健康服務的公益團體選在象徵台灣歷史之窗的823砲戰紀念日成立，未來發展必定有其歷史定位。

(中時 )