時序進入農曆7月，民間習俗有中元普度，佛教則有盂蘭法會，而這些都是為祭拜好兄弟，祈求他們得到安息，也保祐陽上人間安寧。命理師說，祭祀好兄弟或亡靈，其實有一套嚴謹程序，準備水果等供品不能隨興而為，否則拜錯水果踩雷了，招惹好兄弟就不妙了。

準備水果祭拜好兄弟有哪些忌諱？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，諧音不吉祥的水果統統不宜，闢如鳳梨、香蕉、李子、梨子。他解釋，鳳梨閩南話為「旺來」，旺來意謂一個接一個過世，香蕉閩南話為「招」，招來豈不是招來過世，跟往生者一起走。而香蕉、李子、梨子或鳳梨因有「招你來」諧音，也要避免齊全。

另外，一整串的水果最好也要避開，楊登嵙指出，葡萄、荔枝、龍眼、香蕉都是成串的，有死一整串的忌諱，容易讓人擔心家中有人跟往生者走，且是一個接一個過世。不過，若真想用這些水果拜好兄弟，只要將其剪開就沒有關係，祭拜神明則沒有禁忌，這些水果拜神明，反而會好事接著來！

最後，楊登嵙提到，神明或好兄弟皆不宜的水果，就是釋迦。釋迦形似釋迦摩尼佛的頭，若拿來拜拜，對神明很不敬，也折煞好兄弟，所以要避免。

(中時新聞網)