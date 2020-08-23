取自AIT臉書

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美國在台協會處長酈英傑今天飛到金門，首度參與823戰役62周年紀念活動，與蔡英文總統一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。美國在台協會表示，今日美台的安全合作，其實是建立在多年來讓我們引以爲傲，切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。

美國在台協會今天在臉書以「安全合作月：真朋友真進展」發文表示，從八月頭到八月尾，AIT都在歡慶美台安全合作月。美台安全合作的歷史可以追溯到好幾十年前，也一直是我們夥伴關係中極爲重要的一環。

美國在台協會指出，8月23日，AIT處長酈英傑飛到了金門，參與一場紀念1958年823戰役62周年的紀念活動。酈英傑與蔡英文總統一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。典禮後酈英傑前往水頭碼頭，在兩位美國軍官孟登道中校和法蘭克‧林恩中校的紀念碑前獻花致意。

這兩位美國軍官於1954年金門93砲戰中與台灣同袍一同抵禦中華人民共和國，在猛烈砲火攻擊中英勇殉職。

AlT強調，這樣的紀念活動一再提醒我們，今日美台的安全合作，其實是建立在多年來讓我們引以爲傲，切實實踐「真朋友，真進展」的歷史之上。衷心期望我們一直以來的努力與作爲，足以感念並緬懷不論是早年還是近日爲了台灣自我防衛和美台夥伴關係殉職犧牲的勇士們。

(中時 )