以國際中國小姐冠軍之姿進入演藝圈的港星葉璇，外貌美麗且出身豪門，入行後曾和霍建華、陳浩民、劉愷威等多位男神傳過緋聞，被封為「緋聞女王」，而她最近拓展演藝版圖，接下網路節目《璇攻略》，立刻祭出猛料，大爆2名A咖女星「閨蜜互撕」不堪內幕。

葉璇在節目上爆料，演藝圈A女星跟B女星都是主角級的一線藝人，兩人感情非常好，而A女的人氣比B女稍高，為人非常講義氣，總是關心著好姊妹，對待B女也很好，曾經為讓床位給B睡自己睡地板，沒想到某次A女接到新戲，開拍前突然接到遭換角的消息，接著聽到的就是角色給了B女，探聽下才知遭閨蜜背後捅刀，角色是被暗中操作搶走的，兩人因此決裂。

而10多年後，B女對A女的捅刀還沒完，某次約了A女出來吃飯，卻不是合解，而是私下偷找了10多名好姊妹到場，就為了在現場嘲笑A女老牛吃嫩草，找了個嫩男當老公，但葉璇表示，B女其實佔上風不會太久，她雖嫁給圈內一名當紅男星，但老公爆出桃色醜聞，出軌鬧得人盡皆知。

葉璇更加碼爆料，有對明星情侶的戀情內幕，透露男方人氣極高，但私下品行卻不太好，某次喝醉後跟星女友發生了口角，沒想到演變成激烈衝突，他竟拿起酒杯就朝女友丟去，害女友差點毀容，葉璇藉此警惕所有女生，千萬不要跟有暴力傾向的人交往，也不要縱容酗酒壞習慣，絕對不要掉以輕心。

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(中時新聞網)