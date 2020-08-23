新竹市長林智堅（中）今天勘查都城隍廟廣場假日行人徒步區」的使用情形後，立即決定再擴大行人區範圍。（陳育賢攝）

新竹市熱門景點都城隍廟與廟前小吃，吸引大量人潮，市府為讓民眾不再與車爭道，且有更友善的舒適空間，上周末起試行「都城隍廟廣場假日行人徒步區」，經評估後，23日起再擴大行人徒步區試行範圍，讓遊客逛的開心又安全。

市長林智堅表示，都城隍廟周邊例假日觀光人潮極為熱絡，昨天起試行「假日行人徒步區」，在了解民眾使用情形後，經跨局處討論決議擴大辦理徒步區。

包括將北門街自中山路至東門街口，從原來部分路段為徒步區，改為全路段皆為行人徒步區；東門街自中山路至中央路口之間也延長行人徒步路段，臨中央路則視情況彈性調度為機車停放區。

林智堅說，擴大徒步區後，可容納更多觀光人潮，民眾也享有更完整步行空間，不再與車爭道，育有子女家庭類旅客，父母也可更放心帶小朋友來都城隍廟參拜、逛廟口找小吃，觀光品質將大幅提升。另，透過徒步，民眾也可放慢角度，欣賞相傳位處風水寶地的龍鯉水池。

市府同時指出，都城隍廟廣場今下午4點至晚間8點的每整點，還有台灣第1個巡迴世界的馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」帶來踩高翹、扯鈴、雜耍。未來都隍廟行人徒步區也將不定期有藝文團體進駐表演，讓民眾遊廟口，還能看表演，增添熱鬧。

市府表示，「都城隍廟廣場假日行人徒步區」，實施時間為每周六、日上午10點至晚間8點，期間禁止車輛進出，市警局將進行管制並持續宣導，提醒用路人於假日管制時段提早改道，並視情況開放部分區域供機車停放。

平日北門街自中山路至東門街口開放汽車機車通行，都城隍廟與都城隍廟廣場間的東門街則管制車流，僅開放晚間10點至隔日上午10點供上下貨使用。

(中時 )