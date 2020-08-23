蔡淑臻（左起）、山本富也集團營運總裁鄭榆錚、吳宗憲開心合影。（山本富也提供）

戲劇女神蔡淑臻22日出席代言山本微商幸福團隊的新品「膠原美妍凍」記者會，她以白色女神造型現身，仙氣飄逸令粉絲超驚艷！除了與山本富也集團董事長林伸坤、總經理謝宜蒨、營運總裁鄭榆錚等人同台，難得同台的綜藝天王吳宗憲也笑說，蔡淑臻的身材與容貌就是最佳代言證明，這麼好的狀態當然需要愛情相伴，希望她趕快脫單，「她現在最需要的就是愛情，我要幫忙留意一下理想對象！」好氣色的吳宗憲也分享自己很愛運動，覺得保養身體健康非常重要！

對於大家關心的感情，蔡淑臻笑說前陣子都在當宅女哪有機會「感情的事急不得，相信在最佳的時刻，對的人自然就會現身」，她也認為感情如同膠原蛋白，能滋潤心靈，但也更要多愛自己一些，照顧好自己，心情也會如膠原蛋白般能得到滋潤，好氣色就會緊緊追隨！對於理想的男生的要件，「運動男為必備的元素，當然兩人的價值觀更要一致！」

蔡淑臻說，已經籌備兩年多的新戲正在如火如荼的開拍中，因角色富有挑戰性，需要花很多時間去建構，還有一些技術上的東西，也需要不斷練習，因此整個夏日幾乎都宅在家準備練習，好友都暱稱她是宅女，她也期待作品早日完成，盡快與粉絲分享！

身為代言人的蔡淑臻打趣說，平常就有補充膠原蛋白的習慣，過往都會自己熬煮白木耳、勤吃水果與每天補充2000c.c.水分，耗費許多時間，很開心以後有免費的膠原蛋白可以吃。她分享保持好肌膚的秘訣：「多喝水，適當補充保健品，而泡澡更是重要，加速新陳代謝，每天我最期待的時間就是泡澡，再忙再累都要空出時間來享受泡澡，此外，保持愉快心情也很重要。」她宅在家期間，愛犬「腸腸」就是重要的心靈伴侶，「每當身心疲累時，逗著牠玩，正是開心的來源」！

(中時 )