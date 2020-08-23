斗南鎮田頭里早期有七崁武術老師父落腳，教導村人習武強身，其中之一是集眾人之力抵擋外侮的「連環陣」，雖習武之風不再，70歲里民楊勢誠還記得連環陣的排列法，教導社區想學的男女老少，斗南鎮公所23日協助拍攝微電影，記錄已式微的傳承。
連環陣式成員須為8的倍數，早期以16人、24人、32人最普遍，陣式擺開時，成員各持盾牌、鐵叉、大刀、鈎鐮、鐽刀、戢、齊眉棍、雙刀、鐵尺、雙眼等兵器，頗像現代的閱兵。
時代變遷民間武術式微，田頭社區已無人習武，現年72歲、曾學過七崁武術「勤習堂」連環陣的楊勢誠近年熱心教導社區年輕一輩連環陣招式，不過他坦言目前只剩模仿外觀而已，並無戰力。
斗南鎮公所支持社區拍攝微電影作為記錄，也透過影片傳達對陣頭歷史的認同，影片23日在村內一處老三合院開拍，劇情描述兩個村莊搶水械鬥，村庄內如何以連環陣團結抵抗；鎮長沈暉勛打赤腳客串挑溪水的農人，不少村民圍觀看熱鬧。
沈暉勛表示，透過影像錄製保留斗南的人文與藝術，也讓年輕人了解先民的付出與努力，把感恩代代傳承下去。
他說，公所為鼓勵社區發展，今年編列社區補助款65萬元，將於9月展開各社區計畫申請及核定補助款。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。