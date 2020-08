View this post on Instagram

謝謝大家給我的祝福跟關心,我都有收到很感動❤️。我還是正常工作跟帶孩子,也會留適當的時間給社交生活⋯現階段的我「愛自己」還是最重要的,在關係中唯有真正了解跟珍視自己的人才能自在的享受愛與被愛,晚安😘💤。 #wto姐妹會 #selflove #beauthentic