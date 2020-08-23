英國一名13歲女童因「全身疼痛」，要求母親帶她去看醫生，卻被母親拒絕並反鎖家中。更誇張的是，母親竟去酒吧狂歡，數日後回家才發現女兒在沙發上一動也不動，這名母親竟認為女兒是裝病以博取同情，沒想到事後才發現情況不對，將女童送醫，經證實，女童早已因胃潰瘍穿孔至腹膜炎不幸離世！

據英國《每日郵報》報導，住在蘇格蘭的13歲女童羅賓（Robyn Goldie）於7月26日，被發現在家中沙發上死亡，經調查發現，她的母親戈爾迪（Sharon Goldie）長期忽視女兒；在羅賓死亡前幾天，她曾向母親表示「全身疼痛」，請求帶她看醫生，甚至跑去向鄰居求助反被母親制止。悲劇發生當天，戈爾迪只給了羅賓幾顆止痛藥，就將女童反鎖家中，自己跑去酒吧和友人狂歡。

到了26日，戈爾迪回家後發現女兒在沙發上一動也不動，友人見狀打算將她送醫時，這位狠心母親竟還邊從冰箱拿出酒邊說，「她是裝的，只是想博取同情」。當眾人觀察一陣子後發現情況不對，將羅賓送醫時已經為時已晚，醫生表示，羅賓死於胃潰瘍造成的胃穿孔，當時若能及早就醫絕對能活下來。

報導還指出，羅賓在4歲到10歲期間都和祖母同住，直到2017年才搬回母親住處。過去社工人員曾到戈爾迪家中，發現屋內充斥尿騷味、環境相當凌亂，羅賓還曾因為跳蚤出現皮疹，身體相當虛弱且骯髒，為了填飽肚子還跑到街上向路人乞討，羅賓也向朋友哭訴，母親只要酗酒就會強迫她一起吸食毒品，還會將她趕出家門雖然羅賓被列為觀察家庭對象，但是相關單位還是晚了一步，造成憾事發生！

經檢察官表示，這位狠心母親將依蓄意虐待、忽視兒童等罪名被起訴，不過基於戈爾迪曾有過精神病史，目前保釋待在家中，等候法院最終裁決結果。

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(中時新聞網)