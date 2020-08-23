宋威龍在《以家人之名》成為牙醫。（摘自以家人之名微博）

譚松韻（右）關心張新成的傷勢。（摘自以家人之名微博

由譚松韻、宋威龍與張新成主演的《以家人之名》正熱播中，描述毫無血緣的三兄妹組成非血緣家庭，在兩個爸爸的撫養下相互扶持、共同成長，最新劇情在大哥宋威龍與小哥張新成時隔九年求學返家後，演變成「兄妹三角戀」，三人日前接受陸媒訪問時，間接透露了劇情接下來的走向，談到劇中有什麼是凌霄（宋威龍飾）有，賀子秋（張新城飾）沒有的？譚松韻回答：「李尖尖的愛情。」

談到現實中，凌霄和賀子秋哪一款男人最受歡迎，張新成想都沒想就說「肯定凌霄啊」，「我在劇裡除了對李尖尖之外，對其他人都沒有知覺」，此話一出，讓網友簡直替他心疼流淚，直呼「希望編劇也能給小哥一個官配」。

最新劇情中，譚松韻為了要解決宋威龍焦慮失眠問題，陪他去慢跑，宋威龍感動地對譚松韻說「妳是我心裡的藥」；而譚松韻一聽到張新成車禍出事，一路緊張地到醫院，整夜陪在他旁邊，網友形容，譚松韻飾演的李尖尖用愛化解了大哥和小哥成長中的苦與一家人的矛盾，也給予了家人生存必須的快樂和能量。

聊及三個年輕人成長關係最打動之處？譚松韻透露，埋藏在內心深處的情感是不會變的，只是在表面上，畢竟很多年沒在一起生活，各自經歷的事也不一樣了，再相遇的時候會有一種陌生感，「當突發事件發生後，會發現他們還是曾經最珍惜的那個人。」張新成則說，都是因為劇裡出車禍後，讓大家意識到他飾演角色的重要性！但被問到劇中男生吵架會用什麼方式解決？打一架還是喝一杯？宋威龍回打架，張新成說用拳頭，「但大部分時候我們沒有矛盾，我們是相親相愛一家人」。

劇裡張新成親爸是富商，因此他被戲稱是「富二代」，若譚松韻飾演的李尖尖被富二代看中，對方給你們5000萬，讓你們離開她，會做什麼決定？宋威龍有信心地說，「可以先拿五千萬，然後她還是會回來的！」張新成則笑說，自己戲裡是富二代，所以這個問題不需要回答，「但我沒選擇金錢，如果李尖尖是選擇拿5000萬就走的話，她應該會選擇我，因為劇裡我曾對她說，以後我掙了錢都給妳花。」

此外，譚松韻被問到送命題，「宋威龍與張新成掉到河裡，會救誰？」譚松韻回都救，如果只能救一個？她機智回：「我有兩個爸爸，我可以讓他們一人救一個。」打趣說自己也不會游泳。

(中時 )