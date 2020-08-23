美國22日新增逾4萬人確診新冠肺炎，累計逾584萬人感染，逾18萬人死亡。總統川普22日推文批評「食品及藥物管理局」（FDA）刻意拖延疫苗上市進度，但再次只批評卻提不出證據。眾議院議長裴洛西率先跳出來批評川普的言論非常危險。

川普推文指控FDA阻撓藥廠對新冠疫苗或療法進行臨床試驗，因為FDA想將疫苗拖延至11月3日的大選後才推出。但他未提出證據，FDA亦暫未回應。

FDA局長稍早曾表示，若川普政府在新冠疫苗被證實是安全有效之前，就批准使用，他會請辭。這言論顯然觸怒了川普，他推文怒控FDA受到部分「深層政府」（deep state）操控，阻撓藥廠招募民眾參與新冠疫苗和療法的臨床試驗，藉此拖延疫苗和療法的問世時間至11月大選之後。不過川普並沒提出任何證據支持其說法。

他還在貼文中標註了FDA局長哈恩（Stephen Hahn）。而文中「深層政府」（deep state）又譯政府中的政府，指的是華府內密謀打擊川普的叛徒以及陰謀論。哈恩是川普去年委任的人選，但他日前曾表明，FDA不會在疫苗批核上走捷徑。

眾議院議長裴洛西直言川普這番言論非常危險。她說：「FDA有責任批准藥物上市與否，評斷的依據是藥物的安全性與效能，而非奉白宮求快以及政治化的宣示（declaration）。總統這言論非常危險，就連對他這種人而言，講出這種話也是過頭到讓人匪夷所思，畢竟這會嚴重損及全美民眾的健康與福祉。」

儘管新冠疫情並未趨緩，但一些學校已陸續恢復正常活動，不少學生完全忽略防疫措施，恐導致疫情大規模爆發。疾病預防及控制中心（CDC）表示，若學校嚴格實施強制戴口罩等防疫措施，可有效阻止病毒在校園內傳播。

另外美國有不少學校在新學年採用網上授課，但筆記型電腦及其他網上授課設備卻嚴重短缺。

(中時 )