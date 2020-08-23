台中市運動局為提供在地銀髮族群、市民優質友善的運動空間，特於大甲區幸福里打造槌球場，23日正式啟用，球場位於日南國小北側幸福公園內，設置一座標準槌球場地及簡易無障礙廁所等相關設施，盼充實在地優質運動環境。
運動局考量現今社會逐步高齡化現象，致力推動長者多從事戶外休閒運動，增加銀髮族的健康資本。基於槌球運動深受長者喜愛，市府於大甲區幸福公園增設標準槌球場，結合公園內既有入口廣場、細沙坑、籃球場及景觀綠地、植栽等設施。
運動局指出，此案107年初經在地市議員吳敏濟規劃與構想醞釀，運動局同年5月提案向中央爭取計畫補助，教育部體育署於107年12月7日支持及核定補助120萬元，市府自籌86萬元，利用總計畫經費206萬元積極推動。
運動局表示，該槌球場由大甲區公所代辦興建，108年7月19日開工，同年9月26日竣工，續於108年底完成驗收點交開放民眾使用，提供在地民眾從事運動、休閒及遊憩的社區運動生活環境。
運動局強調，槌球運動是一項訓練手眼協調，又能培養思考能力的運動，盼透過槌球運動鼓勵長者走出戶外，擁抱陽光，藉由團體運動凝聚情感，並激發腦力，打出自信、健康與活力。
(中時 )
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