農曆七月鬼門本月（１９日）正式開啟，配合時節即將在下月上檔，劇情恐怖國片《馗降：粽邪2》，描述台灣百年民間習俗「送肉粽」儀式。劇中飾演法師的資深演員陳博正（阿西）接受《中時新聞網》專訪，更透露自己有次出外景，外地住宿旅社中一次撞８個鬼的超恐怖經驗。

演員黃博正擁有虔誠宗教信仰，對於鬼神秉持尊敬、尊重的心。（照片/游定剛 拍攝）

男星撞鬼/出外景旅社遇詭事！阿西驚爆開門撞8惡鬼

演員陳博正延續國片《粽邪１》飾演法師一角，同樣在第二部劇裡，飾演演員李康生的師兄，雖沒有代天命，但是個見義勇為、喜歡幫人辦事的法師。本身擁有虔誠宗教信仰，在新北市烏來主持龍太宮的阿西受訪表示，完全相信有鬼神存在，過去處理太多不可思議的事，自己都覺得怪力亂神，甚至想把公廟名稱改為「龍發堂」。

資深演員陳博正在劇情恐怖國片《馗降：粽邪2》中，飾演沒有代天命，卻喜歡幫人辦事的法師。（照片／華影國際 提供）

回憶起拍攝《粽邪１》時的怪事，陳博正表示，當時在為開拍前試鍾馗妝，畫了三分之一時，突然有股氣在胸前流遊多次，差不多畫到一半時，這種感覺又來了。有這麼一說，一開臉神明就會靠近，於是他心裡便跟魁爺溝通「弟子現在是在試妝，不是要辦事，請回吧！」說也奇怪那股氣流真的走掉，至今仍覺得感到不可思議。

阿西更透露，過去有次到外縣市美食節目出外景，天色已晚製作單位找了間旅館，當晚住進去後沒多久，藝人阿嬌帶著同行攝影師來敲我房門，請我去幫他們看房間狀況，於是我便前往住在最邊間攝影師的房間，打開門卻驚見大概有７、８個鬼在裡面，有的躺在吧檯上、有的站在旁邊，各個像是死魚眼瞪著我們看，雖感受到他們沒有惡意，但也沒有善意，當晚馬上換了間旅館。事後，和同行一位具有陰陽眼的攝影師聊到，在房裡所看到的一切，和我講得都一模一樣，當下雖然不會感到害怕，但卻令我印象相當深刻。

(中時新聞網)