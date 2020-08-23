《食尚玩家熱血48小時》推出七夕特輯，主持人威廉及風田介紹戀愛增溫景點，並喊出：「跟著威風走，牽到她的手」口號，讓觀眾有情人終成眷屬。事實上，威廉及風田兩人感情事業兩得意，威廉和女友卓君澤剛慶祝完3周年紀念日，風田和家俱千金Kimme也是愛得甜蜜蜜。

被問及要怎麼跟女友過七夕，威廉表示：「剛和女友慶祝完3周年紀念日，不會特別過節，但會寫卡片跟送花。」而昔日棒棒糖堂隊友小煜近日升格當人夫，威廉笑說：「真心祝福！之後兒子應該會遺傳爸爸的機車個性，辛苦他老婆了。」風田則是在工作中度過，但畢竟是交往後的第1個情人節，不免俗還是會送個小禮物給女友。

威廉（下）、風田介紹約會美景。（TVBS提供）

另《食尚玩家》周三線主持人納豆和「國光女神」依依穩交3年多，他透露今年七夕會準備戒指送女友：「不是特別名貴但就是一個紀念，每年都會送，目標是一隻手湊滿5個！」一旁的張文綺接著說：「我的七夕會在工作中度過，打算下節目打給爸爸，跟他說聲情人節快樂！」張文綺最近因節目錄製以及新專輯緊鑼密鼓籌備中，忙昏頭沒有時間陪家人，也剛好藉此機會，打電話給上輩子情人表達關心。

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