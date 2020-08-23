新科國中近日以通過攀岩、走繩及滑降打造A＋＋國中生的新生訓練。（陳育賢攝）

新科國中近日以通過攀岩、走繩及滑降打造A＋＋國中生的新生訓練。（陳育賢攝）

新學年度開學日即將到來，新竹市各國中都為即將入學的新生辦理新生訓練，新科國中近日特別以通過攀岩、走繩及滑降打造A++國中生的新生訓練，期盼透過戶外活動和團體動力課程讓學生除認識校園外，在未來更能克服任何困難、恐懼。

校長林燕玲指出，雙語新科和COOL新科戶外課程是新科國中發展的特色課程，為了讓這屆的新生可以快速認識新科、了解新科及提早融入新科生活，學務處行政團隊特別將新生訓練結合這兩大課程，設計出攀岩、走繩、滑降、定向活動、領導力及團隊默契等6大闖關課程。

課程跳脫傳統新生訓練都在禮堂及教室進行方式，以團體動力及戶外體驗進行新生訓練課程，希望讓新生們透過COOL勇士挑戰，讓自己有新的成長與突破，進而能夠克服困難、恐懼，往目標前進，成就A++的自己。

新生鄭詠軒說，原來真的沒有很可怕，當要跨越欄杆時，心中非常害怕，但緊握著細細的繩索，滑下的那瞬間，緊張的情緒也跟著消逝，原來只要克服心中的那道門檻，放開雙手，放下恐懼，就能挑戰成功。

教育處表示，108課綱強調素養教學，培養學生自發、互動及共好精神，新科國中新生訓練課程設計，培養學生團體合作精神，也讓學生透過活動，認識校園環境及培養解決問題的能力，未來期望更多新竹市的學校，勇於突破，翻轉教室。

教育處代理處長沈靜濤同時表示，因應教育趨勢與潮流，市府除投入新校園運動改善學校硬體設備外，亦積極投入課程研究與教師教學增能活動，希望透過課程與教學的翻轉，讓學校師生們能獲得不同教育體驗與教學能量，因此藉由主題式教學的統整學習，教導孩子未來用得到的能力。

(中時 )