嘉義市長黃敏惠頒發證書給新任理事長徐文志（右）。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁致贈紀念品給卸任理事長蔡萬華。（廖素慧攝）

嘉義市嘉邑行善團23日辦理第8屆理事長交接，各界人士雲集。（廖素慧攝）

嘉義市嘉邑行善團23日辦理第8屆理事長交接，新任理事長徐文志也是立委王美惠服務處主任，內政部長徐國勇稱讚他是優秀的建築師，能繼續行善團鋪橋造路的善行；市長黃敏惠則說，行善團的行善精神就是嘉義人、嘉義精神的代表。

嘉邑行善團於1965年創立，義工捐錢出力造橋鋪路，至今已興建618座橋，徐國勇說，行善團造了600多座橋，是對政府的另一種監督，代表這是人民的需要，徐文志是台灣建築中心的副董事長，優秀的建築師，一定能延續善行。

徐文志說，感謝前任理事長蔡萬華及各任理事長、前人的付出，帶動社會善良的力量，他將全力以赴，與行善團一起擴大為社會服務的層面。

黃敏惠說，行善團行善至今50多年，這樣的精神令人感動，回顧困苦的50年代，一群默默行善的人利用夜間、假日修補道路坑洞，那是艱苦、不富裕的年代，但每個人心是熱的，每個人出一點力，讓社會更好，這份行善的心讓社會共好，讓我們繼續發揮善的力量，讓未來越來越好。

嘉義縣長翁章梁說，嘉邑行善團對嘉義幫助很大，當年因為中埔鄉一對兄妹上學途中過河，不幸被大水沖走，造成兄妹死亡，這件不幸的悲劇震憾社會，為了不讓悲劇重演，嘉義鄉親集結力量創設行善團鋪路造橋。

新舊任理事長交接儀式，由徐國勇監交，第7屆理事長蔡萬華交接印信給第8屆理事長徐文志，並頒贈感謝狀給第7屆理監事及熱心志工，同時頒發證書給第8屆理監事，法務部政務次長蔡碧仲、立委陳明文、王美惠及蔡易餘等人都出席。

(中時 )