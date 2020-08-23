印度和中國大陸在拉達克(Ladakh)的邊界問題，談判仍然未有結果，雙方都往邊界增加自己的新銳武器，就在印度往邊界派出剛向法國購得的飆風戰機(Refale Fighter)之後，中國大陸則將自製的5代戰機殲-20，派到新疆和田，這型戰機被認為具有雷達匿蹤性能。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，和田空軍基地位於拉達克北方約320公里，雖然距離頗遠，但是殲20屬於遠程重型戰機，其航程足夠覆蓋拉達克，也能到中亞和南亞的許多地區。

衛星拍攝到新疆和田基地的殲20戰機。(圖/twitter)

消息是在網路上流傳的一張衛星空照圖，可以看到2架殲20戰機停在機場，還有其他種類的軍機也部署在此。大陸的軍事評論者傳謙紹(音譯：Fu Qianshao)表示，「外國媒體不應過度解釋，這可能是殲20的正常訓練，戰機在不同的地形、不同的氣候條件都需要適應各種變化。」

2 x Chengdu J-20 stealth fighters were spotted at #Hotan airbase recently, this as the #IndiaChinaFaceOff continues



-- image via chinese social media pic.twitter.com/RSC4khbjaQ — d-atis☠️ (@detresfa_) August 17, 2020

媒體報導補充說，除殲-20以外，和田基地還部署了包括轟-6轟炸機還有其他戰機。

印度將部分部隊轉移到拉達克東部，就空軍部分，已部署了Su-30 MKI、MiG-29和MiG-29K戰鬥機，另外就是新購得的法國飆風戰鬥機，也是印度對寄與厚望的新成員。

相對的，也許是中國大陸在邊界的領土是環境較嚴酷的西藏高原，比較不利長期久駐，採用彈性調度的方式，也未宣佈在西藏部署戰鬥機，而是在位置較遠的新疆和田。

(中時新聞網)