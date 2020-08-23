鵬管處於新興景點「濱灣之心」舉辦滑步車大賽，為地方觀光帶來不小收益。（林和生攝）

小選手怯場流淚卻也堅持完賽。（林和生攝）

交通部觀光局將2021年訂為自行車旅遊年，大鵬灣國家風景區管理處提前為主題暖身，23日於「濱灣之心」舉辦滑步車大賽，吸引全台200位小選手報名參與，看著選手賣力滑步向前、家長則是高喊加油，場面熱鬧又刺激。

鵬管處長陳煜川表示，基於觀光單位考量，盤點活動項目後選擇滑步車賽事，他笑著指著前方參賽區說，1個孩子平均都有2、3個大人陪同，參與賽事一定會住宿、在屏東用餐，對於刺激消費有一定助益。

日前200個名額開放報名「幾乎秒殺」，其中來自北部的有36人、中部67人，剩餘的97人是南部選手。陳煜川說，原本設定在環灣道路封路競賽，無奈天公不作美，避免讓孩子淋雨，改在新興景點「濱灣之心」舉辦，仍不減賽事精彩程度。

當裁判鳴笛，小選手邁步奔馳，但也有人被人潮嚇傻、邊跑邊哭，可愛模樣都讓旁人報以熱烈掌聲。現場一名吳姓家長說，滑步車因為沒有剎車、輔助輪及踏板，起步及停止都需要靠身體與雙腿同步操作，不僅可以加強幼童平衡感與肌肉發展，更能兼顧肢體律動訓練。

因為過去台灣滑步車賽事主要辦在室內ＰＵ跑道或停車場，不僅受限場地、使得賽道無法多元變化，因此，有封路賽消息一出，他第一時間就搶先報名，雖沒有實際體驗到，但看到這湖灣美景也值回票價。

(中時 )