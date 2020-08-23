「超犀利趴11」第二場23日繼續High翻小巨蛋，延續首日狂歡氣氛，五月天今領軍呂士軒、鼓鼓、OZI、韋禮安、蕭秉治與周華健輪番攻佔「SUPER STAGE」，葉穎、持修、黃奕儒在「全聯x SUMMER STAGE」嗨唱，除了現場觀眾，各地樂迷也透過線上直播共襄盛舉，累積55.6萬人次參與音樂盛事。

鼓鼓昨晚剛完成臺北流行音樂中心首場滿載測試場演出，今一連送上〈熱情的沙漠〉、〈我愛夏天〉等40分鐘節目，活力滿滿絲毫不見疲憊地讓管樂老師從頭吹到尾，還開玩笑表示要替老師「準備氧氣瓶」；鼓鼓隨後話峰一轉唱起〈女孩〉，此時原唱韋禮安驚喜現身合唱，鼓鼓大喊這就是我的「秘密武器」來了，之前新專輯封面照撞臉羅時豐的韋禮安笑回：「請我當嘉賓算你賺到，等於請到兩位...韋禮安跟羅時豐。」鼓鼓表示「應該是三位，還有小哥（費玉清）」，韋禮安聽聞立刻配合地模仿起小哥唱歌時的動作及表情，笑翻全場。

鼓鼓狂笑直問韋禮安「你自己的演唱會你會這樣搞嗎」？韋禮安搞笑表示：「會啊，而且這是別人的演唱會更亂搞。」兩個穿著短褲露出小腿的才子默契絕佳，在台上一來一往話題停不下來，後段還要登場演出的韋禮安，忍不住打斷鼓鼓的話、要他別再聊，「好啦別講了，一直擠壓後面表演者跟我的時間」，相當搞笑。兩人隨後合唱〈為愛而愛〉，韋禮安難得戴起墨鏡、秀舞技，掀起另一波高潮。

(中時 )