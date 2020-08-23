台灣人楊順復創下「世界最大規模全同號紙幣收藏」金氏世界紀錄（楊順復提供／戴上容新北傳真）

台灣人創下「世界最大規模全同號紙幣收藏」金氏世界紀錄，三芝區智成堂前主委楊順復多年來砸下數百萬積蓄，蒐集2918張來自超過100個國家的同號鈔票，昨（22）天金氏世界紀錄人員以視訊方式佐證，楊順復成功拿下「世界最大規模全同號紙幣收藏」紀錄殊榮，證書將於兩周內寄達台灣。

楊順復表示，去年以智成堂主任委員身分辦理「千人千壽復古揮毫」成功挑戰60年來創立的金氏世界紀錄，昨（22）天他再度公佈超過100個國家2918張同號鈔票，再拿下史上第一個「世界最大規模全同號紙幣收藏」金氏世界紀錄，楊順復說，為蒐集同號鈔票多年來已砸下數百萬積蓄。

楊順復回憶，1993年移居加拿大溫哥華時，遇到來自台灣的余老先生向他展示台灣銀行趣味鈔券收藏，從此之後他便一頭栽入收集同號鈔票的世界，一開始只收集到「666666」的台幣鈔票，後來延伸收集世界各國同號鈔票及特殊號碼鈔票，收集至今已27年，累計超過數千張的連號鈔票。

楊順復表示，以台灣鈔票6碼數字而言，要印刷近100萬張才會有9張同號鈔票，而美國鈔票8碼的話，更要印近1億張才有9張，其中最貴一張的鈔票，就是美鈔20元的「66666666」同號鈔票，要價8萬台幣。

楊順復說，鈔票收集除了向其他收藏家收購，也可利用網路搜尋賣家，每張收集的鈔票都難能可貴，他未來還會繼續收集，由於這次打破紀錄的幣值總量面額高，因此他將以「複製品」方式在位於淡水的台灣道教總會免費展出一年。

(中時 )