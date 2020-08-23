「2020新創生活展」於8月21日至24日在高雄展覽館南館舉行，新北市政府教育局以「金工人才培育」及「產學攜手技藝扎根」為主題，展出鶯歌工商、鶯歌國中及其他參與珠寶金工課程之學生作品，行銷新北技職教育成果，並銜接學校與職場實務，與產業界分享交流。

本次展覽包含各式主題展區，其中台灣區珠寶工業同業公會主辦「高雄愛情珠寶嘉年華」展，在這場珠寶年度盛會中，新北市政府教育局展出「金工設計職業試探專班」、「珠寶金工設計培力營」及「新北市全國精品金工競賽」等6個櫃位的學生作品，本次參展的攤位費用由台灣區珠寶工業同業公會全額贊助，業界的大力支持，讓新北學生有機會打造自己的精品工藝品牌，並將作品躍升國際舞臺。例如畢業於鶯歌工商的李承容同學創作「風鈴花搖」墜飾，創作理念是緣自於風鈴因微風吹動而搖晃，加上風鈴草本身的形狀和風鈴非常相似，非常適合當作品的主體，另以藍風鈴花當作裝飾，以銀線表現風吹搖曳的流動感。這些令人驚豔的作品，即是學生創作力及自信的展現！如同本展覽強調沒有界線、沒有框架的無框生活理念，該生的作品也打破既有框架，展現豐富的創造力。

教育局長張明文也特地到會場參與剪綵，他表示，技職教育肩負培育人才、提振產業競爭力的重責大任，業界及學界的支持是市府推動技職教育最佳的動力。結合產官學多方的力量，希望能為臺灣培育下一個珠寶設計師，並打造臺灣的珠寶工藝品牌，感謝企業與學校攜手育才！也讓學生作品有機會躍升國際舞台，讓世界看見。

新北市政府教育局自108年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中在「專業技職」，積極引進業界資源，推行產學合作與深化專業技能，期能縮短「產學落差」展現「務實致用」的專業能力，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業人才。

(中時 )