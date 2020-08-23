前金門縣長陳福海推動籌組「中華兩岸和平協會」，在今天〈八二三金門砲戰〉62周年紀念日宣布成立，未來將全力促進「金門非軍事化」，並以「新五通」突破目前兩岸低迷關係，開啟兩岸和平大門為目標。

陳福海獲來自全台各地的理、監事推舉當選首任理事長，此舉被解讀為意在建立重返縣府的灘頭堡，再與楊鎮浯角逐縣長寶座。但他強調，「一點關係也沒有」、「政治少一點」，選在這個特別日子成立，目的在提醒大家「戰爭無情、和平無價」，要珍惜目前得來不易的安定生活。

該會成立宗旨以推動「金門非軍事化」打造金門新未來為主軸，用海岸偵巡的「維安」機制取代軍事對抗的「國安」機制，並以「醫療養生合作」、「環保空汙合作」、「智慧物流合作」、「智能電網合作」、「快捷交通合作」等「新五通」計畫，建構以民生經濟為主的兩岸和平灣區。

陳福海指出，「文化同源，血脈同根」是兩岸歷史的事實，2018年大陸通水金門更是「兩岸一家親共飲一江水」的具體寫照，〈中華兩岸和平協會〉期待在兩岸關係日益緊張的當下，匯集民間的力量與聲量，協力推動台海和平穩定發展，創造兩岸交流的互信空間。

目前無黨籍的陳福海曾任鎮代、縣議員、鎮長和立委，2014年當選金門縣首任無黨籍縣長，2018年以801票的差距敗給時任國民黨籍立委楊鎮浯，連任失利，今年參選立委再以第2高票輸給現任陳玉珍。在沈寂一段時間後，此次再以新社團理事長身分浮出檯面，未來動向備受矚目。

(中時 )