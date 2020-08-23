機車定檢站是空氣品質重要把關者，新北市環保局23日舉辦「優良定檢站頒獎典禮」表揚優良檢定站，共頒發3家「金站獎」、4家「特色定檢站」及15家「優良定檢站」獎項。

環保局副局長張旭彰表示，機車應定期進行排氣檢驗，以降低移動汙染源，除維護空氣品質，也可保護自己的健康。

張旭彰說，新北市為提升機車定檢率並方便民眾前往檢測，自2017年起開放車行申設定檢站，定檢站數量由396家增加至567家，為全國之冠。而為提升定檢站的服務態度與檢測品質，環保局也持續進行定檢站評鑑並表揚優良定檢站，未有定檢站的偏遠地區，如坪林、雙溪、石碇、烏來、石門及平溪等區，亦安排每月排氣檢驗到檢服務。

本次「金站獎」得獎車行分別為三重區昆輝機車行、新莊區鎰昇車業有限公司及金旺昇機車行，以親切且專業的服務態度深受顧客的信賴與高評價。其中昆輝機車行已連續8年獲得優良定檢站，其透過熱心且專業的解說，讓更多車主了解排氣檢驗及定期更換機車空汙防制元件的重要性；新莊區金旺昇機車行不僅對車主疑問進行詳細解說，也提供手機通訊軟體線上諮詢服務。

在「特色定檢站」方面，獲得「最佳優質服務獎」的板橋區僑王機車行，除於店內設置環保資訊及宣導公告專區，還熱心公益，捐款及捐贈物資支持教養會及偏鄉學校；獲得「最佳環境設施獎」的土城區萊萊車行，其店面售車與檢測維修區分，場地乾淨明亮，還設置顧客休息區，提供無線網路及咖啡茶水等服務。

獲得「最佳檢驗成效」的五股區德陽車業行，則是積極以定期簡訊通知回檢車主；獲得「最佳行政配合獎」的新店區幕後黑手有限公司，除自製宣導看板積極配合推廣環保政策、協助車主辦理淘汰二行程機車補助。

環保局提醒，機車出廠滿5年後，每年於行照申請月份前後一個月內，應主動至新北市核可機車排氣檢驗站完成檢驗，而未定檢機車將處以車主500元罰鍰。

(中時 )