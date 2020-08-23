高樹南華國小今年7月31日正式熄燈廢校，創校至今培育許多人才，是在地人不可抹滅的地標及共同記憶，屏東大學學生汪宜良、楚宜澄共同組成圓夢計畫團隊，透過拍攝微電影及攝影展方式，找回屬於高樹南華人的感動，使口中的回憶不致荒廢。

趁著暑假期間，屏大團隊開始收集高樹地方耆老的人生故事，拍成一部微電影，23日首播，並透過「月光寶盒儀式」特別邀請當地長輩將回憶及期許製作成「記憶屋」，收藏於南華的土地之中。

屏縣府勞動處長黃鼎倫表示，縣府推出暑期圓夢計畫，鼓勵青年以更多想像、創意多元的方式一起在屏東築夢；在地青年陳佳伶表示，因擁有對地方深厚情感，為不讓過去的美好流失，期待能留下祖輩珍貴值得紀念的舊時光，因此推出屬於高樹南華的記憶的微電影。

本部微電影收錄高樹鄉地方耆老的人生故事及特寫，可讓民眾從影片中透過每位長者口述歷史、人文，了解過去高樹的樣貌及順應時代變遷演譯出的高樹獨特生活型態。

(中時 )