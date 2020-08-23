本屆花蓮菁英盃暨王母盃籃球賽設立了全國大專及社會女子甲組，北市大教頭錢薇娟以畢業球員為班底，組成北市大全龍隊，由於有旅外球員黃英利、魏于淳，及今年WSBL選秀會新秀游乙文、朱育勤、史靜茹和WSBL台電好手劉希曄等人，戰力不在話下，今天冠軍賽69比58擊退台灣師大、順利收下冠軍，賽後錢薇娟笑說因為有輸不得的壓力，所以都喊到「燒聲」了。

錢薇娟表示，看到國家運動訓練中心和體育署辦了模擬對抗賽，覺得國內籃球選手也需要舞台可以釋放訓練的能量，來調整運動生理周期的高低潮，很開心這次菁英盃有大專社會女子組，就集結好手成隊，不過經費問題是不小考驗，所以有之前打甲組比賽贊助過的全龍旅行社，儘管今年因為新冠肺炎疫情重挫旅遊業，仍大力贊助球隊這一趟花蓮行，所以在球衣背後的號碼上加了「全龍」兩字，而以現任北市大球員為主的好手，則在左肩處掛上幾位貴婦贊助的代表名字「珍珠會」。

錢薇娟補充：「小文（游乙文）2月從日本回來後大半年沒比賽，英利是開完刀休息約3個月，也需要比賽測試狀況，為旅外做準備，很開心有菁英盃給她們表現，但這陣容太豪華也有面子問題，所以比賽中真的喊到我『燒聲』。」

劉希曄也說：「真的是『面子之爭』，第3節我跟英利在場下休息時，分數被台師大追上時真的很緊張，第4節上場就皮繃很緊。」

劉希曄透露，上次到花蓮打菁英盃應該是高中時候的事，目前還在觀望有沒有機會挑戰大陸WCBA，台電這邊也有繼續合作，就看之後通知再決定下一步。

(中時 )