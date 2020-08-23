女星翁馨儀剛入演藝圈就迎接人生大事，2013年帶球嫁「綜藝大哥大」的小兒子張少懷，年僅20歲、外型青春火辣的她同時升格人妻與人母，因此得到另一個封號「張菲辣媳」，夫妻倆結婚7年來生了一雙兒女，家庭生活幸福美滿，沒想到翁馨儀最近透露跟家人聚餐時，被6歲女兒嗆：「那妳幹嘛生我們」，讓她氣到丟下孩子，直接離開了餐廳。

翁馨儀日前先是po文原本開心跟孩子出門，結果卻被6歲女兒嗆爆，嗆到她憤而離席，「不能揍人，只好走人，苦的好像是老公」，放下孩子給了自己一天假，經過獨處後才稍微回復了心情，讓網友很好奇6歲小孩能說出怎樣嗆的話。

隔天翁馨儀又po文，解釋母女吵架沒有過夜，晚上在爸爸的指導下，弟弟就拉著姊姊跟媽媽道了歉，但曾馨儀還是說明了當天事發始末，她帶著孩子跟家人聚餐，當天心情不好，碎念了小孩幾句，沒想到才6歲的女兒聽了頂嘴：「那妳幹嘛生我們？」，她順勢回：「我還真不應該生」，沒想到女兒接著說：「好呀！那妳離婚呀！」，讓翁馨儀完全爆炸，大罵：「那你們累死你爸吧，我現在就走」，所幸孩子的爸罩得住，讓老婆喘息了一下，有網友說孩子可能叛逆期吧，讓翁馨儀苦笑6歲就如此，16歲還得了，「小孩都不小孩了」，也有網友覺得女兒超齡的言語讓人很難置信，翁馨儀忙緩頰，表示一直都很喜歡孩子們言行成熟，是因為彼此硬碰硬才生氣的。

(中時新聞網)