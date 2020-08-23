今年長江第5號洪峰、也是三峽水庫建庫以來最大的洪峰，於23日下午已通過三峽水庫。長酒5號洪峰進入三峽水庫的最大入庫流量達到每秒75000立方米，三峽水庫最高洪水調節水位為167.65米。除了三峽水庫之外，長江上游各幹流與支流共有16座水庫聯手攔下各江河洪水，三峽水庫與各長上游河流水位最高點出現在22日8時，此後各水文站測得水位逐步降至警戒以下。

據《中新網》報導，長江水利委員會宣布長江2020年第5號洪水已通過三峽水庫。在本輪洪水應對過程中，以三峽水庫為核心的流域水庫群發揮了重要作用。從本次洪峰初起的8月16日至8月22日8時，長江上游共16座水庫群累計攔洪141億立方米，其中，三峽水庫攔洪81.9億立方米。

在洪峰順利通過重慶與三峽後，長江、嘉陵江水位持續回落。重慶磁器口古鎮因位處江邊，日前洪峰抵達時遭到淹沒，現在洪水已經退去。（圖／新華社）

長江洪峰安全通過三峽，洪水退去，日前被淹的重慶磁器口古鎮開展災後恢復工作。（圖／新華社）

報導說，受四川強降雨影響，長江第5號洪水在8月17日14時正式形成。8月20日8時，洪峰進入三峽樞紐入庫流量最高點達到75000立方米每秒，這也是三峽水庫成庫以來迎接的最大洪水，當時三峽水庫出現最高調洪水位167.65米。

報導說，為抵禦本輪洪峰，長江委員會連續發佈13道調度令，長江上游16座控制性水庫聯合出擊。其中包括岷江瀑布溝水庫、嘉陵江亭子口水庫等水利工程，為其下游各個重要城市減輕了洪水壓力。三峽水庫在5號洪峰抵達前，已逐步調高下洩流量至每秒49000立方米，減輕了下游防洪壓力。

目前，長江上游支流岷江、沱江、嘉陵江以及上游幹流來水消退，寸灘站水位已於22日8時退至警戒水位以下。

根據長江委最新會商結果，為統籌保障上游防洪安全和減輕庫區防洪壓力，長江委調度金沙江下游溪洛渡和向家壩水庫繼續騰出防洪庫容，22日20時起逐步減小溪洛渡水庫與向家壩水庫出庫流量，三峽水庫出庫流量繼續維持48000立方米每秒。

(中時新聞網)