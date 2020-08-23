總統蔡英文繼昨（22）日暗諷前總統馬英九「以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平」之後，今（23）日繼續開嗆馬，「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？」

蔡英文總統昨日在臉書指出，馬前總統的言論，對於國際和兩岸情勢的最新動態毫無掌握，這就是最不安全的一種說法。受人民託付領導國家的人，千萬不能抱持著不切實際的幻想，以為在主權議題上卑躬屈膝，或是對民主價值不吭一聲，就能換來所謂的和平。

蔡英文總統今日繼續開嗆馬英九，最近幾年，國際與兩岸局勢變化迅速，無論是共機繞台、香港反送中、美中貿易戰，我們必須比過去更清楚了解，台灣在這個時代所扮演的關鍵角色。

她想對馬前總統說，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？

蔡英文強調，身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是我決不會退縮的責任。

(中時新聞網)