大陸安徽省蕪湖市幾日前發生一起大嬸買烤鴨順手牽羊偷竊事件。據了解，這名大嬸先是到烤鴨店向老闆要求給她4000元的烤鴨份量，再趁老闆轉頭不注意時，順手牽羊從攤販上偷摸1隻價值170元的小隻烤鴨塞入下體，噁心的行徑讓多數網友留言大罵，

這位順手牽羊的大嬸向當時烤鴨攤販表示，要老闆替她切4000塊的鴨肉，不料大嬸趁著老闆轉身忙碌時，立即瞬手牽羊從食物檯上摸走1隻170元的小烤鴨，接著再裝著講電話的方式，並拿著自己切好的4000元烤鴨匆匆離去，然而大嬸卻不知，她的小鴨塞下體的噁心行徑，早已全程被監視錄影器錄了下來。

烤鴨攤老闆事後，立即從監視錄影器中得知大嬸噁心行徑，不過老闆表示，並不會進一步報警處理，原因是小鴨已經受到胯下的接觸，也無法再拿回來賣給客人，也無奈祝福大嬸烤鴨吃的開心。

據了解，去年在福建省的某家賣場，也驚見1位噁心大嬸，她在賣場見四下無人時，立即將商品櫃上的洗髮乳一樣手法塞入跨下，不過因洗髮乳重量較重，導致大嬸的走路姿態顯得詭異，馬上就被賣場人員拆穿，也拿出監視錄影器畫面讓大嬸啞口無言，並通報警方逮捕偵訊歸案。

有網友針對這位大嬸提出三問，「偷不慌，塞不燙，吃不騷」；也有網友納悶，「不燙嗎？就為了1隻鴨出多大洋相」、「把監視錄影器當成兒戲，這麼大的歲數不正經」；也有網友紛紛提出這隻鴨好可憐，「這鴨子死了都要受胯下之辱」、「你把烤鴨塞進褲襠，有沒有考慮鴨子的感受」、「我想問問，這鴨子還有其他味道嗎」、「鴨子沒有白活」、「鴨子的悲慘命運」。

(中時新聞網)