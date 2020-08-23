高雄市前鎮區一位已卸任的資深趙姓里長，被女里民熙熙（化名）控訴性騷擾。據了解，熙熙離婚並獨自養育一女，因苦尋便宜租屋而找上趙男協助，未料他竟起色心，邀熙熙去車上聊天，伸出狼爪從大腿摸到胸部，行為可惡。法院經審理後，依法各判處趙男有期徒刑1年6月及5月，全案可上訴。

據判決書指出，趙男在2018年8月任職里長期間，因住同里而認識熙熙，他在明知熙熙患有憂鬱症，且甫離婚獨自撫養一幼女的情況下，濫用熙熙對其信任，假借討論事情邀她上車，趁她不備，掀開衣服猥褻成功。

趙男無視熙熙的反抗，變本加厲地把手伸到衣服內，粗魯扯下內衣後揉捏胸部，還讚：「質感不錯」；隨後鹹豬手直上私密處，把手伸入短褲隔著內褲撫摸下體，還強吻她臉頰，最後是熙熙哀求說：「不要這樣我會怕」，趙男才停手放她回家，過程將近10至15分鐘。

當天熙熙害怕的邊發抖騎車回家，事後不甘受辱想報警，但苦無證據。於是2日後再次約出趙男，並備好智慧型手機錄影蒐證；果不其然趙男再次對她上下其手，過程中熙熙不停質問他2日前所做的事，趙男僅回：「歹勢啦！」、「有那麼嚴重？」、「你不要想那麼多」、「怕什麼男人」、「好啦好啦，抱歉啦，過去就好了，我現在給妳道歉，不要再說了，過去就好了」等，語氣輕浮，企圖粉飾太平。

而高雄地院審理時，趙男否認犯行，還聲稱是出於關心熙熙腿上的疤痕，絕無騷擾的本意。法官勘驗熙熙提供的畫面，認定趙男犯行屬實；並於18日依強制猥褻罪及性騷擾2罪，分別判處有期徒刑1年6個月及5個月，其中性騷擾部分得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)