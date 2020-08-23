國內再掀口罩搶購潮，尤其中衛特殊色醫用口罩，根本一罩難求，幾乎一上架就被秒殺，有網友PO照分享自己日前在網購平台買到黑橘配的特殊色口罩，網友一看發現超像「聯名款」，令人驚奇。
原PO在Dcard發文指出，最近各大網購平台時不時都有中衛口罩，但她其實都抱持著「有就有，沒有就算了」的佛系心態，沒想到居然讓她買到了中衛的玩色系列「黑色+古銅」。
原PO表示，就在她沈浸在喜悅當中時，一旁同事突然說了一句「欸！你不覺很像X榮貨運嗎？」原PO仔細一看才發現，原來她拿到的特殊色口罩，跟某家物流公司的配色一模一樣。
原PO自我解嘲，笑說「OK！FINE，原來是聯名的部分啊，中衛真是貼心，不給消費者知道買到聯名款了啦！」。其他網友則紛紛留言回應「聯名好好笑」、「我笑瘋」、「是周湯豪聯名」、「X我完全搶不到」、「迪卡儂的毛巾表示：叫我幹嘛」、「我以為是路易莎聯名...」、「笑爆」；還有網友說像「蟑螂配色」、「讓我想到矽膠墊」、「好奇這種配色真的會戴出門嗎？」。
文章來源：Dcard
(中時新聞網)
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