蔡英文總統與前總統馬英九兩人隔空再互嗆，對馬英九批評卑躬屈膝。蔡英文今天要請馬冷靜想想：「為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」並強調，身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是她決不會退縮的責任。

蔡英文在臉書表示，守護國家，不分先後，也不分族群。今天是8月23日，她來到金門參加八二三砲戰追思活動，向先烈致敬，也向曾經參戰的官兵、遺族表達感謝。

蔡英文指出，在追思活動的現場，有一位當年參戰的老伯伯看到她，站得直挺，對她說謝謝。但「我要跟他說，是國家要感謝各位」。如果當年沒有大家不分先來後到、不分族群，展現台澎金馬命運共同體的精神，浴血奮戰，就不會有今天的民主自由。

今天在金門，她也去探望了在黑鷹直升機事故中為國捐軀的洪鴻鈞中將的家屬，並視察「金門守護神」240榴彈砲的操演。蔡英文認為，和平靠的是堅實的國防，而我們都應該感念國軍的犧牲奉獻。

最近幾年，國際與兩岸局勢變化迅速，無論是共機繞台、香港反送中、美中貿易戰，她說，我們必須比過去更清楚了解，台灣在這個時代所扮演的關鍵角色。

她想對馬前總統說，國際局勢瞬息萬變，在國家內部尋找敵人並沒有意義。「我更要請馬前總統冷靜想想：為什麼您的想法，和主流民意有這麼遠的距離？和國際社會有這麼大的落差？」身為民主國家領導者，守護主權、民主和自由，讓世界看見台灣的決心，這是她決不會退縮的責任。

(中時 )