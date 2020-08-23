響應台新女子路跑「姊姊妹妹一起來」，2017年台北世大運女子半馬團體賽銅牌、同時也是2018 Taishin Women Run TPE半馬金牌的張芷瑄，今天帶著妹妹張芷菱一起來，享受2020 Taishin Women Run TPE（簡稱台新女子路跑）這場女性限定版路跑。

張芷瑄全馬個人最佳成績是2019年東京馬拉松2小時46分36秒，半馬最佳成績則是2017年仙台半程馬拉松1小時19分06的，這次台新參加21K組，以賽代訓排名第三，妹妹張芷菱則報名10K組。

Taishin Women Run TPE是張芷瑄今年第二場大賽，雖然很多比賽因疫情取消，但她並未中斷訓練，上半年積極加強基礎動作及提升速度，和南港高中學生一起進行間歇訓練時，在小選手身上看見以前的自己，也提醒自己莫忘初衷。

8月15日剛結束三周梨山高地訓練的張芷瑄說：「梨山的溫度跑起來很舒服，但剛開始的確有些不適應，覺得空氣有些稀薄，適應後明顯感覺可以讓自己更輕鬆地完成更長的距離，很棒。」

談到今天的比賽，張芷瑄說：「這一場是以賽代訓，沒做調整。前面12公里我用四分速跑後，先放慢後想說如果體能OK後半段再加速，但感覺上不去就順順跑完就好，時間比預期慢了兩分鐘左右，下一場是台北馬拉松。」

上次張芷瑄和好友一起參賽，這回多了小3歲的妹妹張芷菱相伴，去年初開始接觸跑步的張芷菱透露，一開始跑步是為了瘦身，讓到泰國畢旅時拍照好看些，也成功減重了2、3公斤，後來受到姊姊的鼓勵，才持續訓練跑步，也透過跑步紓壓。

姊妹倆個性大不同，興趣也不一樣，張芷瑄說：「我接觸的都是體育，妹妹較常接觸美妝、喜歡旅遊。」26歲的張芷瑄坦言仍有奧運夢，「奧運沒有年齡限制，我會全力去拚，如果東京奧運沒拚到還有下次，不想讓自己留下遺憾。」

(中時 )