田尾公路花園有許多祕密花園，尋幽探祕，美景賞不完，遊客可騎乘協力腳踏車遊玩整個田尾公路花園，觀光環園道路有4．7公里。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

田尾公路花園素有「花的故鄉」美譽，在業者用心下，更栽出許多祕密花園，吸引人們來尋幽探祕，這次上、下一條心，推出一日遊的田尾輕旅行，號召一起來「拈花惹草」，觀光環園道4.7公里，可以踩著協力車漫遊，更提供許多DIY。

田尾鄉公所、田尾鄉代表會、田尾鄉農會以及田尾公路花園商家一起規劃一日遊輕旅行，從上午到下午只要900元，就可以騎協力車優遊田尾市區、做DIY等，也可以用振興券、農遊券消費。

縣長王惠美表示，田尾公路一日小旅行，包含導覽、DIY、協力車與保險，看到田尾不同的風貌。除了當季主題植栽導覽解說，還安排近年最流行的多肉植物組合盆栽創作，適合親子家庭DIY活動，大人小孩可以動手做押花、石頭彩繪、果凍蠟燭、組合盆栽等。

議長謝典林說，田尾鄉有全國最具特色的園藝設計，還結合了餐飲、DIY，一趟走走，是心靈上最大療癒，還會發現許多驚喜。

田尾鄉長林守正感謝縣長王惠美、謝典林一起來打響田尾知名度，希望吸引更多全國民眾來田尾觀光旅遊。

縣議員劉淑芳表示，花花世界，田尾好玩說不完，有創意的使用溫室作為特色餐廳、有年輕人返鄉創業，導入新的經營手法，處處可見充滿笑容的農民，採著花並捧著大把花在田間辛勞的工作著，可以喝到花所釀的酒，及用花的相關產品，值得來尋寶。

(中時 )