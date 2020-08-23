金城消防分隊使用破壞剪器材協助脫困情形。（金門縣消防局提供）

小朋友順利脫困，讓大家鬆了一口氣。（金門縣消防局提供）

金門昨天有1位小朋友到田間採百香果，左腳不慎踩陷水井鐵柵欄中，家人緊急幫忙抽腿，但一碰就痛得哇哇叫。金城消防隊據報火速協助脫困，解除一場無法自拔，動彈不得的意外狀況。

22日下午5時許，金城大古崗1名小朋友在田間 採百香果，左腳不小心陷進蓋在水井上，布滿一層厚厚鐵鏽的柵欄，頓時擦出一整片的滲血傷口。家人見狀嚇了一大跳，曾試圖幫忙抽腿脫困，但稍微動一下，就讓他痛得叫不停。

金城消防分隊據報，立即由小隊長李錫安帶領隊員陳天傑、周佳慶、錢志華、徐蒼望及役男陳可華等人趕到現場，先用麻布袋蓋住他，預防鐵條回彈擊傷，再用破壞剪將鐵條剪斷，順利協助脫困和處理傷口，並建議拒絕就醫的小朋友赴醫院打破傷風針，防範遭到感染。

縣消防局長翁宗堯表示，小朋友暑假在家狀況多，日前也有1名學生遭車門把手卡住，金城分隊在第一時間協助脫困，展現平日訓練成果，值得肯定。

(中時 )