七夕製造浪漫，前往星級飯店享美食、甜蜜共度情人節，台中日月千禧酒店3樓「饗樂全日餐廳」8月25日午、晚餐時段，舉辦「暢饗歡樂 倆倆一起來」活動於1天前來電預訂，可享2人以上同行 85 折、4人以上同行 75 折，每餐期限優惠30組，需另加收1成服務費；同日於24樓「極炙牛排館」午、晚餐推出華麗饗宴雙人套餐，主打海陸雙主菜，海鮮主菜亮點「加拿大波士頓活龍蝦」、排餐主菜特推「AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力」。業者表示，七夕情人節訂席率近日有提升，期待當天情侶們一同前往享用美食。

台中日月千禧酒店3樓「饗樂全日餐廳」午、晚餐時段，於8月25日舉辦「暢饗歡樂 倆倆一起來」活動，午餐自助百匯每人餐價788元起；晚餐半自助百匯988元起至1988元起，每桌訂位人數上限12位、無法以拆桌方式同時享有優惠，不與其他優惠專案併用。

七夕當天選擇酒店24樓極炙牛排館享「華麗饗宴雙人套餐」的小倆口，於至高景觀餐廳飽覽台中市區美景，其午、晚餐時段由主廚何元嘉設計，海陸雙主菜華麗登場，其中海鮮主菜「加拿大波士頓活龍蝦」重達1000g，嚴選來自加拿大的新鮮龍蝦，烹調時先香煎、用白酒熗後鋪灑上義大利薩丁尼亞珍珠麵；排餐主菜特推「AA9＋澳洲純血種全和黑毛和牛菲力」，以低溫油泡後炙燒呈現牛排的軟嫩、汁性。

(中時 )