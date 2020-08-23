張父痛斥，被打的還被記過，是什麼概念，兒子在醫院躺著，想幫卻幫不上忙。（張男家屬提供／林心柔南投傳真）

張男驗傷報告。（張男家屬提供／林心柔南投傳真）

南投1名志願役21歲張姓男下士，7月到高雄空軍技術學院受訓，與一名高姓同學爆發口角衝突，高男竟揮手從張左臉頰揮拳，導致張下顎閉鎖性骨折，需開刀，單位長官得知後，要求兩人簽和解書，並將兩人各記2支過，張男父親痛斥，被打的還得受罰，認為懲處不公，若不消過，將提出申訴。

張父表示，兒子在8月4日下午與高男發生口角爭執，原本以為只是鬥嘴而已，兩人互相揶揄對方，但兒子並不想繼續爭論，就坐回椅子上，高突然衝向張朝頭部狠踢，兒子不理，竟揮拳從兒子左臉頰重揮一拳，是上課時間到，才結束衝突。

張事後覺得下巴不適，連吃飯、說話都感覺到痛，趁晚間外膳時到附近骨科看診，經X光檢查發現下巴骨折，回去向單位楊姓隊長報備，但隊長卻要求兩人馬上和解，再以互毆為由將兩人各記2支過處分。

張父痛斥，兒子在軍中遭人毆打，還被記過，是什麼概念？認為懲處不公、不能接受，那段時間兒子在醫院躺著，希望自己能幫兒子什麼，卻幫不了，覺得自己很無能。

目前張男在上周出院，他說，現在還是很痛，只能吃流質食物，其他東西都難以下嚥，回憶當時向隊長報備，但隊長卻說有2個解決方式，和解或往上呈報但會留下汙點記錄恐影響軍涯，隊長一席話，讓張男很無助，被打得這麼嚴重還要被懲處，希望長官可以再議。

空軍司令部23日表示，兩人於4日因爭執互相揮拳，經該院行政調查，並召開學員評議會，依規定予記過兩次處分，並無不公等情事，若被懲罰人有不服，可以提出申訴，確保權益。

張父表示，下周一收到懲處書會依規定提出申訴，希望能取消記過。目前正與高男求償談和解，會保留法律追訴權，談不攏不排除提告。

(中時 )