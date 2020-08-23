前高雄市長韓國瑜今天參加前行政院長郝柏村的紀念追思會，正逢823砲戰62周年紀念日，韓國瑜傍晚在臉書發文表感念，短短幾十分鐘，不少韓家軍湧臉書留言喊：攏嘸離開哦！

韓國瑜在臉書表示，今天是八二三砲戰62周年紀念日，很多人已經不記得、或根本不知道62年前大小金門炮聲隆隆、戰火連天的地獄景象，但必須記得、更要知道的是，在這悠悠62年間，我們2300萬台灣兒女，每一個洋溢著各自小確幸的晨昏朝暮，其實都要感謝當年在砲火間衝鋒陷陣、以身赴難的先賢烈士們。

韓國瑜也指出，今天同時也是前行政院長郝柏村的追思紀念會，62年前，郝前院長在八二三砲戰中擔任小金門第九師師長，是這場戰役中直面最多砲擊的第一前線單位。儘管身處槍林彈雨、九死一生的慘烈戰場，郝前院長始終堅守在第一線帶領國軍弟兄，用他們的血肉風骨、忠勇壯烈地捍衛守護了中華民國。

韓國瑜說，62個年頭過去了，郝前院長今年3月與世長辭，留下一生戎馬、忠心家國的巍峨身影。我們藉此深具意義的日子，再次感謝與緬懷郝將軍與八二三的先賢烈士們，一生為和平、為社稷、為中華民國的出生入死與精誠付出，願和平永在，願英雄長安。

韓家軍紛紛留言說：「韓總，庶民們都沒有離開，不但如此，大家都在整軍，等您回來！」、「沒有離開+1！」、「我們沒離開。支持韓國瑜。」、「韓總加油！一直無離開。」、「韓帥，我們好想您！」、「開心見到韓市長，淺秋局長。請韓市長繼續調養身心，我們都會繼續團結一心，全新期待下一次的燦爛~~」、「謝謝韓總，保重，大家都想念您！好好休息，加油！」

也有人說：「加油~好好休養！希望能快點再聽到您那開朗的笑聲。」、「韓總加油，時間到了要記得帶領大家向前衝。」

(中時新聞網)