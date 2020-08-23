喜樂創院55周年，成立首屆「二林喜樂顧問團」，300企業界賢達接棒瑪喜樂阿嬤的愛，投入關懷弱勢。（喜樂保育院提供／吳敏菁彰化傳真）

喜樂創院55周年，成立首屆「二林喜樂顧問團」，300企業界賢達接棒瑪喜樂阿嬤的愛，投入關懷弱勢。（喜樂保育院提供／吳敏菁彰化傳真）

喜樂創院55周年，成立首屆「二林喜樂顧問團」，300多位企業賢達傳承、接棒、延續創辦人瑪喜樂女士對台灣弱勢者的愛，提供財力資源、物資資源與技術資源等，協助喜樂推展相關社會福利慈善事業，共同照顧弱勢與扶助就業。

瑪喜樂女士從美國來台，為了服務身心障礙的孩子，把台灣當成了自己家，變賣自己的家產，無私奉獻近50年在這塊土地上，300多企業賢達加入喜樂顧問就表示，身為地方人更應該接棒，站出來發揮公益的影響力，傳承把這股愛的力量。

號召成立喜樂顧問團的麥仕佳董事長陳志池是二林萬興人，長期關懷喜樂大小孩子，全家投入公益不遺餘力，把喜樂服務對象當成家人般的疼惜與愛護。再忙也每個月都撥出時間前來陪伴喜樂憨兒，協助餵食蛋糕、贈送生日禮物。

「人的生命因懂得幫助別人才能顯出精彩與輝煌」陳志池感謝所有好朋友情義相挺且擁有一顆慈悲喜捨的心，讓喜樂顧問團在短短二個月中成立。

喜樂創院55周年，縣長王惠美也參與，感謝企業成功人士，帶來正向的力量，提供資源，照顧弱勢。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，喜樂55周年領受了來自企業各界特別的愛，每位服務對象能獲得最優質的照顧服務，活出生命中的幸福與盼望。

(中時 )