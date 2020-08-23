楊祐寧今日PO出切蛋糕圖，公開寶寶性別。(取自楊祐寧微博)

37歲台灣男星楊祐寧近來喜事連連，不僅情定小7歲且從事時尚業的火辣未婚妻Melinda，且未婚妻肚子還懷有2人愛的結晶，目前懷孕已6個月。楊祐寧今(23日)更在社群網站PO出一張切蛋糕照，揭曉寶寶性別，即將當爸爸的興奮之情溢於言表。

楊祐寧與Melinda低調交往3年，直到今年5月才在社群網站公開戀情，他開心PO出兩人超閃合照，寫下：「我和我的未婚妻Melinda，準備進入人生下一個階段！」公布自己即將結婚當爸好消息。

稍早楊祐寧更在微博PO出一張切蛋糕照，公開未婚妻肚內寶寶性別，「是女孩！ we got a baby girl」當爸的興奮之情溢於言表，吸引其經紀公司搞笑留言回應，「這麼早就看了性別，是為了方便讓我們準備禮物嘛」，粉絲則紛紛祝福「恭喜你獲得了一個小寶寶。小公主一定會快快長大的」、「恭喜恭喜了，感覺也太快了吧」、「恭喜恭喜啊！是個小公主，開啟女兒奴模式」。

(中時新聞網)