美國總統川普在23日表示，美國沒有必要與中國作生意，若中國對美國不利，他將令中美經濟脫鉤。

中美貿易戰第一階段協議是川普任內政績亮點，但相關協議進展因為新冠肺炎疫情而落後。美國大選逼近，川普近月將疫情矛頭指向中國，並強調中美貿易協議，稱「意義已不大」，又表示不會與中國展開第二階段協議談判。

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）早前亦表示，如美國企業無法在中國公平競爭，中美經濟則會脫鉤。

(工商 )