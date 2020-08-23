川普：美國沒必要與大陸作生意 23:152020/08/23 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在23日表示，美國沒有必要與中國作生意，若中國對美國不利，他將令中美經濟脫鉤。 中美貿易戰第一階段協議是川普任內政績亮點，但相關協議進展因為新冠肺炎疫情而落後。美國大選逼近，川普近月將疫情矛頭指向中國，並強調中美貿易協議，稱「意義已不大」，又表示不會與中國展開第二階段協議談判。 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）早前亦表示，如美國企業無法在中國公平競爭，中美經濟則會脫鉤。 (工商 ) #川普 #中國 #作生意 #美國 #脫鉤 也許您會感興趣 推薦閱讀 TikTok：將繼續在美營運 未見員工流失 04:102020/08/23 全球財經 川普批FDA拖延疫苗上市進度 16:272020/08/23 國際 高明見》普篩才是真正超前部署 19:192020/08/23 觀點 朱晏民專欄－華為利空 指數已適度消化 04:102020/08/23 財經要聞 美霸權何時休 林毅夫估2050年 04:102020/08/23 國際大事 禁微信反傷己 傳美網開一面 04:102020/08/23 全球財經 搭檔賀錦麗 老白男終於不無聊 04:102020/08/23 國際大事 美議員要求陸償還國民政府百年國債 總值47.6兆 20:142020/08/23 兩岸 法官大姊受夠了 私下狂轟川普：不讀書又鬼話連篇 人生僅5大成就 15:142020/08/23 國際 旺報社評：真道理性真愛台灣系列1》台灣人就是中國人 17:492020/08/23 旺報社評 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 死多頭小心 專家：台股致命點殺破 爆人踩人 - 財經 散戶搶大跌台積電何時賣？專家驚洩關鍵時機 - 財經 兩大天王驚洩敗象？專家警告散戶逃命時機 - 財經 川普太恐怖 華為手機滅亡快了 明年驚人雪崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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