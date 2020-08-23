緯創及可成在陸工廠，陸續被併入陸企；資策會產業情報研究所資深總監陳子昂表示，後疫情時代保護主義抬頭，區域型短鏈趨勢愈來愈明顯，大陸、非大陸「雙供應鏈」儼然同步成形，是企業面對客戶（如蘋果）要求，必須做出選擇。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤博士指出，預估有些製造業會將其供應鏈轉移出中國大陸，但是也有一些企業因大陸市場規模巨大且快速成長，反而將供應鏈遷入大陸。

資誠創新董事長劉鏡清指出，緯創、可成相繼被陸併購，代表大陸紅色供應鏈擴張，也象徵跨國供應鏈短鏈化，製造端要盡量貼近市場，例如IKEA（宜家）就希望「亞洲銷售的商品在亞洲生產，歐洲銷售的商品在歐洲生產」。

陳子昂認為，「區域型短鏈」與「雙供應鏈」的雙鏈模式加速進行，且共融共存。後疫情時代，廠商經歷鎖國、封城，加上客戶數位化程度提升，24小時、48小時到貨要求下，廠商必須改變全球布局的思維，區域型短鏈儼然成形。

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(中時新聞網)