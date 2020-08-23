你教我做實驗我帶你騎鐵馬，新莊福營國中赴彰化偏鄉交流你教我做實驗我帶你騎鐵馬，新莊福營國中赴彰化偏鄉交流（教育局提供／戴上容新北傳真）

你教我做實驗我帶你騎鐵馬，新莊福營國中赴彰化偏鄉交流你教我做實驗我帶你騎鐵馬，新莊福營國中赴彰化偏鄉交流（教育局提供／戴上容新北傳真）

新莊區福營國中有19年社會服務的傳統，今年數理資優班學生暑假首次跨出新北，到彰化二林萬興國小帶著偏鄉學弟妹玩科普，二林偏鄉的孩子則帶著學長姊到鄉間踩鐵馬、認識潮間帶生物，福營國中校長李文旗表示，城鄉教育交流成功開展彼此的視野。

李文旗表示，福營國中「服務學習社團」成立19多年，一開始是由教師帶領孩子學校附近展開數小時愛心服務，校內李宥霖與其他教師們率先組團前往全台各偏鄉校區交流，去年開始帶領數理資優班學生前進偏鄉校區烏來國中小，今年七月再出擊瑞芳區吉慶國小為偏鄉孩子服務。

李文旗說，30多位數理資優班學生8月首次跨出新北市，在教師帶領下前進彰化二林萬興國小，數理資優班、科普社學生帶領偏鄉孩童動手做科學在遊戲中探險，二林的孩子則帶著學長姊踩鐵馬體能訓練、認識潮間帶生物，雙方互相交流平日所學。

「實在很有意義！」福營國中學生游墉鴻表示，到彰化服務是很特別的經驗，白天帶著學弟妹們完成科普實驗，晚間大夥睡在教室裡感受到完全不同的學習，另一位科普社學生張舒涵也說，分享科學小實驗給偏鄉缺乏資源的小朋友們，看到他們驚喜的樣貌，也感到很開心。

彰化二林的萬興國小教務主任范承英表示，感謝遠道而來的新北福營國中服務隊，新北學生們更是落落大方，說話清楚又有條理，三天活動充實又快樂，激盪出偏鄉孩童不一樣的火花，令人欣慰又開心。

(中時 )