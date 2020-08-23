百歲阿嬤蔡謝金子女，完成母親遺願，捐贈高市消防局第六大隊救護、救災車，其中一輛車牌2073，諧音恰好是「愛你旗山」。（高雄市消防局第六大隊旗山分隊提供／林雅惠傳真）

高雄市旗山區百歲阿嬤蔡謝金2年前在家中摔倒，所幸消防隊緊急將她送醫挽回性命，阿嬤念念不忘救命之恩，日前臨終前交代子女，要捐贈消防隊救護、救災車，23日子女遵從母親遺願，完成捐贈儀式，其中一輛車牌2073，諧音恰好是「愛你旗山」。

100歲阿嬤蔡謝金育有三名子女，子女透露，母親2年前不慎在家中跌倒，撥打119請求消防局派救護車協助載往旗山醫院救治，母親感念在心，得知消防局第六大隊欲汰換舊車，為表感謝之意，臨終前交代，要捐贈第六大隊救護、救災車。

23日上午，蔡文姬、蔡正雄、蔡鴻基三名子女完成母親遺願，捐贈3輛救災車給消防局第六大隊大隊長蕭國斌，日後分配第六大隊、旗山分隊及內門分隊使用，新車均配備先進電子產品及通訊設備，有利山區救溺及山域搜救，提升救災效能。

阿嬤子女表示，母親常說「應有愛、須善良、要慈悲」，這些生前訓誨才是留給她們真正的遺產。

兒子蔡鴻基說，母親是虔誠佛教徒，從小常見她捐贈衣服、米食及棺木救濟貧窮，她臨終前要求身後事從簡，盼節省喪葬費捐助弱勢團體，母親深信「唯有德行、善良，才是留給後代真正的財富」，子女遵從母訓，讓她的大愛永留人間。

(中時 )