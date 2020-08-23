樹德科大視覺傳達設計系在「2020德國紅點傳達設計獎」中再傳捷報，今年計有12組作品獲獎，目前視傳系已經累計86件紅點傳達設計獎獲獎殊榮。

另雲林縣政府主辦的「北港時尚設計競賽」活動，樹德科大流行設計系即將升上四年級的侯永笙以「祈·源」作品，榮獲第一名殊榮，抱回15萬元獎金，師生樂不可支。

「2020德國紅點傳達設計獎」獲獎者有袁文敏、李宇真、吳家誠、曾馨瑩、蔡瑲諭、于可欣六人的「經絡-出版類」與「經絡-插畫類」及徐瑄鴻、曾雅靖、康茨妍、劉峻瑋、林家贊、曾駿為六人的「路上的字-出版類」與「路上的字-海報類」。

另「北港時尚設計競賽」係北港再造歷史現場之大學共創結合文化資產元素創作競賽計畫中，以融合北港地區有形與無形文化資產作為主題，並進行服裝設計競賽的活動，具有成就再造歷史現場的現代意義。

樹德科大表示，北港時尚設計競賽有43組作品參賽，選出5組作品進入決賽，侯永笙能過關斬將脫穎而出，證明流設系師生在教學與學習的實力，非浪得虛名。

侯永笙說，參與北港時尚設計競賽最大收穫，是把在學校中的「智慧型電腦刺繡設計」課程，真正學以致用，也更加深入認識北港文化之美。

(中時 )