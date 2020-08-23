惠譽評級表示，中國金融監管機構發佈的債券置換新規將有助於完善債券違約處置機制，並提高債券置換流程的透明度。但是，新規的有效性最終將取決於其在具體案例中的執行情況。

中國證券監督管理委員會（證監會）監管下的上海證券交易所（上交所）和深圳證券交易所（深交所）於7月30日發佈了開展公司債券置換業務有關事項的通知。通知要求，發行人應在平等、自願基礎上，以公告形式向標的債券全部持有人發出要約。通知還指出，發行人應當在債券置換要約起始日前披露債券置換的詳情，對於債券持有人未接受要約的標的債券，發行人應當繼續按照標的債券募集說明書等相關約定履行償付義務。

此前，中國人民銀行在6月份發佈《通知》，旨在明確債券違約處置機制的基本原則及違約處置各方的職責與義務。近年來，涉及中國境內發行人的信用風險事件頻發，同時，新冠疫情的滯後影響也可能令未來幾個月的債券違約數量進一步攀升。

新規將有助於提高債券置換流程的規範化和透明度。據惠譽瞭解，在新規出台之前，2020年大陸國內至少已發生三例債券置換。惠譽未對相關公司進行評級，因此尚無充分資訊來判斷其是否已構成惠譽評級標準下的折價債券置換。但是，有證據顯示，這些公司在置換前就已出現流動性惡化狀況。

大陸國內債券置換市場還發生過場外置換的先例，此類交易大多通過私下談判進行，其目的是避免實質上的債務重組被曝光。這類交易對那些未參與談判過程的債券持有人不利。上述監管機構的通知未明確說明在新規實施後，場外債券置換是否仍可持續。如果監管機構不禁止或處罰此類交易，監管的有效性可能會被削弱。

新規的發佈將為公司債發行人提供更多管理流動性及降低違約風險的工具，並簡化違約後的處置機制，為違約發行人提供更加有效的解決方案。但是，新規的效力將在一定程度上取決於市場參與者和監管機構是否願意將債券違約和債券置換過程常態化—債券違約和置換仍是敏感話題，尤其是對於那些與政府關聯性較強的公司發行人而言。

鑒於新規為投資者提供了一條較其他現有違約後處理方案更為快捷的途徑，惠譽預計，採用債券置換處置信用風險的方式可能會在國內債券市場變得越來越普遍。新規使發行人得以在某些情況下避免陷入直接違約的境地，從而在表面上降低了違約率。儘管如此，圍繞債券違約和重組事宜的敏感性可仍能沖抵這項改革在其他方面的積極影響。

(旺報 )