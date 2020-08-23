資深藝人陳瓊美年幼時就進演藝圈，以童星身分出道的她，演藝資歷豐富，在螢光幕上光鮮亮麗的陳瓊美，卻在節目鑑定母親遺物時，自爆對母親「又愛又恨」，陳瓊美表示她當年為愛私奔離家，但婚姻最後卻是離婚收場，如今母親已不在人世，讓陳瓊美不禁淚崩：「我當初沒有聽媽媽的話，我錯了」。
陳瓊美登上節目《大尋寶家》鑑定母親送她的翡翠手鐲，陳瓊美提到媽媽就哽咽說：「我對我媽媽可以說是又愛又恨」，陳瓊美進一步表示，她從小就對歌舞有興趣，媽媽為栽培她，就帶她去學芭蕾舞、民族舞蹈，最後讓陳瓊美順利踏進演藝圈。
陳瓊美的母親還身兼她的經紀人、老師等身分，媽媽說一、陳瓊美不敢說二，因此讓陳瓊美承受不小壓力，未料陳瓊美談戀愛時，卻遭媽媽說「絕對不可以嫁給演藝圈的人」，讓她忍無可忍，決定為了愛情、跟著前夫私奔，陳瓊美哽咽說：「我就一套衣服出門之後，就沒回家了」。
沒想到這段婚姻最後卻以離婚收場，陳瓊美說著說著淚崩說：「我當初沒有聽媽媽的話，我錯了」，但如今母親已不在人世，也讓陳瓊美常常看著鐲子感嘆：「媽媽，我現在聽話了，可是已經來不及了...」。
(中時新聞網)
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