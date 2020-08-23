新冠疫情持續在全球蔓延，台灣近期出現不少輸出的確診病例，而普篩的議題也吵得沸沸揚揚，但指揮中心已經強調，絕對不會普篩。對此，重症醫師陳志金臉書上拿出數據力挺陳時中。

陳志金在臉書上表示，世界上沒有百分之百準確的篩檢，以指揮中心的篩檢敏感性來看，每100名感染者，當中會有10人被誤認為「沒感染」；每100個沒有病的人，會有5人被當作有感染。1月至今有25萬人入境，這當中以盛行率0.2%來看，500人是真的有感染，問題就在不知道是哪500人。

陳志金提到，其中，249,500位沒病的人，會有12,475人被誤認為陽性，而500名有病的人只有450人會被找出來，因此總共會有12,925人被驗出陽性，但因為不知道誰真正染病，必須將這些人全收進醫院隔離病房，然而全台只有1000間隔離病房，占床率一半，也就是目前只有一半空房可住。

陳志金說明，這會給台灣帶來很大的醫療負荷，因此，多驗並不是好事；另外，剩下來驗出陰性的人，肯定會說要自由活動，但這之中又有50位可能發病的患者混在其中，對此，有人會說，要把他們全都限制在家中不得亂跑，一旦有症狀再出來驗，那也就是現在指揮中心的作法。

最後，陳志金表示，所以指揮中心才會說檢疫政策的CP值較高，多做一點不見得是好事，還會浪費許多資源，帶來更多困擾，無助於防疫。

指揮中心這次用具體，而且接近事實的數字來說明，非常好！ 如果你看不懂什麼「偽陽性」或「偽陰性」，也沒有關係，現在就用非常淺顯的話來說明(如果普篩派還不願意聽的話，就別理他們了)。 1.篩檢本來就不是百分之百準確的，世界上沒有100%準確... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年8月22日 星期六

(中時新聞網)