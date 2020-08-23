加拿大男網選手拉奧尼奇（Milos Raonic）過去總是以完美髮型吸引注意，不過新冠肺炎大流行改變了他的想法，讓他已經有好長一段時間沒有理髮。

拉奧尼奇正在美國紐約拚戰西南網球公開賽，由於比賽無法開放觀眾進場，17號球場沒有球迷在現場欣賞這位前世界第3的球技，不過透過轉播看比賽的球迷，發現了拉奧尼奇頂著一頭中長捲髮出賽，賽後視訊記者會被問到他上次剪髮是什麼時候，拉奧尼奇回答：「在前往澳洲比賽前吧！」

對於拉奧尼奇的答案，ATP官網驚呼：「那有7個月之久！」拉奧尼奇補充：「我一直沒剪頭髮，也很關心疫情，新冠疫情期間我在乎的就是父母的健康，如果可以我會去剪髮，但真的不敢輕易行動。」

為了保持社交距離，拉奧尼奇選擇自己一人住，避免和其他球員互動，就算要去選手休息室，也只是快速沖澡10分鐘，他說：「我會繼續這麼做，不只在美國比賽期間會這樣，之後去比法國網球公開賽、羅馬大師賽也會如此。」

(中時 )