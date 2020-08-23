基隆輕軌目前仍在綜合規劃階段，交通部長林佳龍日前表示，會邀集北北基三縣市首長一同商討出最後結果。23日侯友宜說，輕軌一定需要穿越汐止，對民眾影響深遠，新北市一定會負起責任，他強調，建設不分縣市，大家一同齊心努力。

交通部長林佳龍、新北市長侯友宜23日一同踏查雙溪淡蘭古道，提及基隆輕軌時， 侯友宜說，新北位在基隆和台北之間，也是北北基宜桃5個城市的中心點，所有的軌道建設，約有1千萬的人口會在新北停留或穿越，其中汐止扮演重要的角色，包括基隆輕軌、北宜高鐵等，都要在汐止的廊道裡介接。

林佳龍指出，輕軌牽連甚廣，需要中央和地方坐下來好好談，尤其是北宜高鐵，目前預計在年底會完成綜合規劃，若確定實行，屆時會牽動周邊所有軌道的路網，輕軌也包括在內。

侯友宜呼籲，交通部是主政機關，中央須統一指導地方政府，一定要結合台北市、新北市、基隆市，以全方位角度判斷路網發展，新北會跟中央一同面對問題並解決。侯友宜強調，基隆輕軌一定還是要穿越汐止，無論如何會承擔起更多責任，解決汐止、基隆、東北角等所有的交通問題，縣市首長也要一同齊心努力。

林佳龍表示，目前交通部採取開放態度，會先徵詢北北基縣市首長的意見，成立北北基軌道政策溝通平台，找到最有效率的方法，達成路網建構目標。

(中時 )